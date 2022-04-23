Росіяни незаконно влаштовують у свої сім’ї примусово вивезених з України дітей - Денісова

Росіяни незаконно влаштовують у свої сім’ї примусово вивезених з України дітей - Денісова

Викрадених в Україні дітей окупанти влаштовують у свої сім’ї.

За даними пропагандистських ЗМІ стало відомо про факти незаконного вивезення до підмосковної Апрелівки 27 дітей-сиріт. Їх передали під тимчасову опіку до десяти місцевих сімей.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Наразі відсутня інформація, чи мають такі діти статус сиріт або позбавлених батьківського піклування та чи мають діти родичів, які бажають їх забрати до своєї родини. Невідомі умови перебування дітей, їхній стан здоров’я, чи враховувалась думка дітей при влаштуванні їх в такі родини", - зазначила вона.

Денісова наголосила, що вивезення Росією українських дітей є злочином, який відповідно до міжнародного права підпадає під визначення торгівлі людьми.

"Дії окупантів порушують обов’язок держави забезпечувати права дітей в умовах збройних конфліктів, передбачені статтею 38 Конвенції ООН про права дитини, та норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території", - написала Денісова.

Нагадаємо, від рук російських окупантів в Україні постраждали понад 595 дітей.

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