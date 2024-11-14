"Росіяни обірвали її життя": на фронті загинула парамедикиня Марія-Христина Двойнік "Альпака"

Марія-Христина загинула під час виїзду на евакуацію за пораненими.

На фронті загинула "госпітальєрка" Марія-Христина Двойнік із позивним "Альпака".

Про це йдеться у повідомленні "Госпітальєрів", також засновниці батальйону Госпітальєри" — добровольчої організації парамедиків Яни Зінкевич.

"Альпака" загинула під час виїзду на евакуацію за пораненими.

Медичний добровольчий батальйон Госпітальєри повідомив про загибель Марії-Христини Двойнік на псевдо Альпака Фото: Госпітальєри

"Вчора під час виїзду на евакуацію за пораненими трагічно загинула наша посестра Альпака, Двойнік Марія-Христина. Вона не не знала страху та не вагаючись ризикувала собою, щоб рятувати побратимів і допомагати їм повернутися додому живими. Росіяни обірвали її життя, забравши у нас підтримку, а у бійців — шанс на порятунок", — написала Зінкевич.

Медичний добровольчий батальйон Госпітальєри повідомив про загибель Марії-Христини Двойнік, відомої під псевдо Альпака

Вона наголосила, що серце парамедикині завжди було відкрите для кожного, хто потребував допомоги.

"Ця загибель є страшним ударом по нашому батальйону. Світла пам'ять нашій сміливій посестрі Альпаці. Вона залишила по собі теплі спогади, які будуть жити в наших серцях. Її подвиг ніколи не буде забутий. Вклоняємось за кожне врятоване життя у цій війні. Герої гинуть, рятуючи інших Честь", — написала Зінкевич.

Журналіст Дмитро Малишко своєю чергою теж згадав про загиблу подругу.

Медичний добровольчий батальйон Госпітальєри повідомив про загибель Марії-Христини Двойнік, відомої під псевдо Альпака

"Лиш у вересні я із подругою Альпакою був на одному такмед курсі у "Госпітальєрів". Лише нещодавно вона писала у наш чат. Вчора вона загинула під час виїзду за пораненими", — написав Малишко.

Що відомо про "Госпітальєрів"

"Госпітальєри" — це добровольча організація парамедиків, яка надає медичну допомогу пораненим на полі бою, евакуює їх до шпиталів, здійснює реабілітацію поранених та доставляє загиблих по країні до місця поховання.

"Дуже світла, невгамовна, прагнуча знань, цілеспрямована людина, яка будувала безліч планів на майбутнє і самовіддано любила те, чим займалась. Вона волонтерила, закривала великі збори. Ще більше любила Україну, мріяла про її відновлення після перемоги", — прокоментували смерть "Альпаки" "Госпітальєри".

Нагадаємо, днями Україна повернула тіла 563 полеглих захисників. Здійснено репатріювання 320 тіл бійців, які загинули на Донецькому напрямку та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території РФ.

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