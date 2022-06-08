Росіяни облаштовують позиції на Зміїному і тримають на дистанції кораблі у Чорному морі: бояться атак

Росіяни облаштовують позиції на Зміїному і тримають на дистанції кораблі у Чорному морі: бояться атак

Російська армія облаштовує позиції на острові Зміїний, аби убезпечити себе від атак з берега.

Крм того, окупанти держави-терористки залишають у Чорному морі свої великі десантні кораблі.

Про це під час брифінгу повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталя Гуменюк.



"У Чорному морі Росія намагається тримати на дистанції свої кораблі, бо розуміє, що удар по флоту може повторитися. Однак, не полишають спроб облаштувати позиції на тимчасово окупованому острові Зміїний, де вони поставили свої сили ППО, щоб убезпечити свій корабельний склад від атак з берега. Крім того, вони залишають там великі десантні кораблі", - сказала вона.



За словами Гуменюк, анонсована РФ на початку повномасштабного вторгнення десантна операція так і не відбулася. Втім, спроби за 105 днів війни таки були. Усі вони виявилися безуспішними.

До слова, військово-морські сили України заявили, що відтіснили флот Росії на 100 км від українського узбережжя.

Як повідомлялося, завдяки вдалим діям української протиповітряної оборони інтенсивність застосування ворожої авіації значно знизилася. Наразі окупанти намагаються підтримувати дії наземного угруповання, а також продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах інфраструктури в глибині території України.

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