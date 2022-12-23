Росіяни облаштували шпиталь на базі відпочинку в Бердянську, а в Криму готують оборонні позиції - Генштаб

Через значні втрати росіяни облаштовують все більше військових шпиталів.

Російська армія зазнає великих втрат у війні. Саме тому використовує бази відпочинку для своїх потреб, зокрема там облаштовують місця для лікування солдат.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 23 грудня.

Окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області. Також кілька туристичних баз в зазначеному в місті росіяни використали для розміщення військовослужбовців.

На території тимчасово анексованого Криму підрозділи окупантів здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій вздовж автошляху Красноперекопськ - Джанкой.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 22 грудня, ЗСУ відбили атаки на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині. Також противник завдав 6 ракетних та 6 авіаційних ударів. Зокрема, по цивільних об’єктах в Харківській та Дніпропетровській областях.

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