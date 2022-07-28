Росіяни "ображаються" на успіхи ЗСУ: стало відомо, чому активізувались удари окупантів по всій Україні

Останнім часом знову почастішали ворожі удари по всій території України. В ОК "Південь" пояснили, чому це відбувається.

За словами очільниці пресцентру сил оборони України "Південь" Наталії Гуменюк, окупанти "ображаються" на успіхи ЗСУ, тому намагаються затьмарити їх новими й новими потужними ударами з повітря.

Про це Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону.

"Так, ми маємо певні успіхи і відразу після того, як проголосили, що Андріївка нами звільнена, відповідно відбувається її зачищення, ворог активізував удари і знову вночі був завданий авіаційний удар гелікоптерами Ка-52. Знову було завдано ударів по тих самих позиціях, щоб спробувати підтопити наш успіх, але натомість успіху вони не мали, тому ворогу довелося з втратами ретируватися, тому що наші позиції вже закріплені та ми навіть вичищаємо ті ДРГ, які там можуть бути", - пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують добряче колошматити окупантів. На одному з напрямків на сході росіяни по повній отримали від ЗСУ, тож велику кількість поренених доправили до окупованого Маріуполя.

Читайте також: