Росіяни обстрілами знеструмили Полтавщину: в ОВА повідомили, коли в області з'являться світло і вода

Після ракетного обстрілу Кременчука в багатьох населених пунктах Полтавської області все ще немає світла та води.

Електропостачання, яке наразі відсутнє в багатьох громадах і в містах Полтавської області, обіцяють відновити до кінця доби 10 жовтня.

Про це заявив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"О 09:30 був завданий ракетний удар по об’єкту критичної інфраструктури енергопостачання Кременчуцького району. Це призвело до того, що було в багатьох громадах і в містах області відсутнє електропостачання. Зараз вже відновлюється робота. Електропостачання з’являється у громадах, містах області", – розповів Лунін.

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За його словами, вже протягом найближчих годин буде відновлено водопостачання у всіх громадах і містах області. Також до кінця дня буде забезпечено енергопостачання вся область.

Крім того, школи, дитячі садочки, заклади вищої профтехосвіти та інші освітні заклади в області до кінця тижня працюватимуть онлайн.

Нагадаємо, під час останнього авіанальоту вранці 10 жовтня армія РФ тричі завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Кременчуцького району.

Україна під обстрілами РФ 10 жовтня

Міста України 10 жовтня постраждали від масштабних російських бомбардувань - влада повідомила про обстріли у Харкові, Києві, Львові, Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській областях та інших населених пунктах.

Мер Києва закликав мешканців залишатися в укриттях протягом 10 жовтня, а заступник глави ОП Кирило Тимошенко закликав українців обмежити за можливості споживання електроенергії через навантаження на електромережі після обстрілів країни-терористи РФ.

Світові лідери засудили і розкритикували Москву. Водночас сам Путін, коментуючи ранкові удари по низці міст України, визнав, що ракетні удари завдавали "високоточною зброєю по об'єктах інфраструктури".

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