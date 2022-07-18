Росіяни обстріляли 13 населених пунктів на Курахівському і Запорізькому напрямках - Генштаб

На Курахівському і Запорізькому напрямках активних наступальних дій росіяни не вели. Окупанти обстріляли райони 13 населених пунктів.

Російські окупанти на Курахівському і Запорізькому напрямках активних наступальних дій не ведуть. Проте продовжують обстрілювати населені пункти зі ствольної артилерії та реактивних систем.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Як стало відомо, окупанти обстріляли райони населених пунктів Тоненьке, Невельське, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Павлівка, Новопіль, Гуляйполе, Юрківка, Оріхів та Малі Щербаки. Завдали авіаударів біля Новоданилівки та Новоандріївки.

“На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу Сил оборони, активно веде повітряну розвідку БпЛА. Артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Кавказ, Біла Криниця, Мурахівка, Кобзарці, Оленівка, Шевченкове, Степова Долина, Українка, Благодатне, Нова Зоря та Таврійське. А авіаційні удари - біля Потьомкиного та Білої Криниці”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині 11 день шукають зниклого Василька Подкуйка.

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