Росіяни обстріляли 15 населених пунктів у Донецькій області: є загиблі та поранені, зокрема і діти

Росіяни обстріляли 15 населених пунктів у Донецькій області: є загиблі та поранені, зокрема і діти

Російські окупанти обстріляли 15 населених пунктів у Донецькій області, серед вбитих і поранених мирних жителів є діти.

За добу правоохоронці задокументували 21 удар росіян.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Так, окупанти обстріляли: Бахмут, Авдіївку, Красногорівку, Часів Яр, Миколаївку, Мар’їнку, Курахове, Нью-Йорк, Орлівку, Піски, Богоявленку, Первомайське, Нетайлове, Георгіївку та Берхівку.

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Ворог вів вогонь з ракетних установок, артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" і "Ураган". Руйнувань зазнали 29 цивільних об'єктів: щонайменше 16 приватних і 7 багатоквартирних будинків, птахофабрика, підприємство тощо.

Зазначається, що поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 104-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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