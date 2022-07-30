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Росіяни обстріляли 17 населених пунків Донеччини "Іскандерами" і "Градами": фото

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© Національна поліція України
© Національна поліція України
© Національна поліція України
© Національна поліція України
© Національна поліція України
© Національна поліція України
© Національна поліція України
© Національна поліція України
© Національна поліція України

Протягом минулої доби, 29 липня, поліцейські Донеччини задокументували 25 злочинів російської армії проти мирного населення.

Окупанти країни-агресорки накрили вогнем 17 населених пунктів: Авдіївку, Вугледар, Бахмут, Краматорськ, Миколаївку, Велику Новосілку, Красногорівку, Слов’янськ, Залізне, Кам’янку, Водяне, Іванівське, Курдюмівку, Яснобродівку, Карлівку, Первомайське та Нью-Йорк.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Окупанти вдарили по містах і селах авіацією і ракетами Р-500 "Іскандер-К", артилерією та "Градами". Внаслідок ворожих атак зруйнувано і пошкоджено 52 цивільних об’єкти: 37 житлових будинків, лікарню, амбулаторію, автовокзал у Слов’янську, залізничну інфраструктуру, коксохімічний завод тощо.

© Національна поліція України
Фото: Національна поліція України
© Національна поліція України
Фото: Національна поліція України

Крім того, росіяни вбили та поранили цивільних мешканців. Голова ОВА Павло Кириленко повідомляв, що пртягом доби в області загинуло шестер осіб.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 липня армія російських окупантів вдарила ракетами С-300 по Харкову. Росіяни поцілили у 3-поверхову будівлю училища. Внаслідок атаки у навальному закладі виникла масштабна пожежа.

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