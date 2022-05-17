Росіяни обстріляли 19 населених пунктів на Донеччині: є загиблі та травмовані (фото, відео)

Росіяни обстріляли 19 населених пунктів на Донеччині: є загиблі та травмовані (фото, відео)

Протягом минулої доби, 16 травня, росіяни обстріляли 19 населених пунктів у Донецькій області.

Російські війська вдарили по таких населених пунктах: Маріуполь, Дружківка, Соледар, Авдіївка, Мар’їнка, Лиман, Святогірськ, Залізне, Бахмут, Торецьк, Миколаївка, Неліпівка, Бахмутське, Клинове, Нью-Йорк, Дробишеве, Очеретине, Адамівка, Сидорове.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Зазначається, що загарбники держави-терористки обстріляли мирне населення авіабомбами, ракетами "повітря-земля", реактивними системами "Ураган", з важкої артилерії та ракетних комплексів "Іскандер".

Внаслідок атак руйнувань зазнали 48 цивільних об’єктів - це житлові будинки, школа, інститут, заводи, об’єкти критичної інфраструктури. Крім того, є загиблі та поранені місцеві мешканці. Надійшла інформація про 11 загиблих мирних жителів, ще вісім поранено.

Поліція Донеччини опублікувала наслідків удару по Бахмуту. Один зі снарядів розірвався поруч із квартирою, де перебувала трирічна дівчинка.

Поліцейські розпочали досудові розслідування за статтею "порушення законів і звичаїв війни".

Як повідомлялося, на Донецькому напрямку російські окупанти продовжують намагатися йти в наступ. Їхні спроби відбивають Збройні сили України. Зокрема, на Бахмутському напрямку противник вів бойові дії в напрямку населеного пункту Вискрива, успіху не мав.

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