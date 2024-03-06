Росіяни обстріляли 20 міст і сіл Харківщини: куди поцілили, чи є жертви

Російські війська протягом 5 березня обстріляли з артилерії та мінометів близько 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок ударів загинула 58-річна жінка.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під ворожим вогнем опинилися близько 20 населених пунктів Харківщини: Западне, Степова Новоселівка, Котлярівка та інші. Окрім того, окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Кислівка та Митрофанівка.

Загарбники атакували сімома безпілотниками с. Мартове Чугуївського району. Частину ворожих цілей збили сили ППО. Зафіксовані влучання у будівлю закладу освіти. Постраждалих немає.

Російські війська завдали ударів по с. Синельникове Чугуївського району. Інформація щодо потерпілих не надходила.

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У с. Першотравневе Ізюмського району окупанти обстріляли будівлю закладу освіти. Минулося без жертв та постраждалих.

Ворог обстріляв м. Вовчанськ. Внаслідок атаки горів приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.

У с. Курилівка Куп'янського району загарбники влаштували обстріл, внаслідок чого загинула 58-річна жінка.

Нагадаємо, росіяни в ніч проти 6 березня атакували Україну безпілотниками: запустили 42 дрони. Сили ППО знищили 38 ворожих БпЛА.

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