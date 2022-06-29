Росіяни обстріляли 7 населених пунктів Донеччини: били ракетами ЗРК "С-300", "Градам" та "Ураганами"

На Донеччині поліцейські за добу задокументували 16 воєнних злочинів Росії.

Окупанти обстріляли 7 населених пунктів, є вбиті та поранені мирні жителі.

Про це повідомила Національна поліція України.

Так, по п'ять ворожих влучень витримали Слов’янськ і Бахмут, також росіяни поцілили в Авдіївку, Нетайлове, Новоукраїнку, Парасковіївку, Олександро-Калинове.

Також читайте Киян попередили про загрозу ракетних обстрілів: що потрібно знати

Зазначається, що окупанти били ракетами ЗРК "С-300", артилерією, реактивними системами залпового вогню "Град" і "Ураган". Руйнувань зазнали 20 цивільних об'єктів – 10 приватних будинків, школа, завод, агрофірма, підприємства, лінія електропередач.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України, додали в Нацполіції.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 126-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: