Росіяни обстріляли 7 населених пунктів Донеччини: били ракетами ЗРК "С-300", "Градам" та "Ураганами"

На Донеччині поліцейські за добу задокументували 16 воєнних злочинів Росії.
Окупанти обстріляли 7 населених пунктів, є вбиті та поранені мирні жителі.
Про це повідомила Національна поліція України.
Так, по п'ять ворожих влучень витримали Слов’янськ і Бахмут, також росіяни поцілили в Авдіївку, Нетайлове, Новоукраїнку, Парасковіївку, Олександро-Калинове.
Зазначається, що окупанти били ракетами ЗРК "С-300", артилерією, реактивними системами залпового вогню "Град" і "Ураган". Руйнувань зазнали 20 цивільних об'єктів – 10 приватних будинків, школа, завод, агрофірма, підприємства, лінія електропередач.
Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України, додали в Нацполіції.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 126-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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