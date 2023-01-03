Росіяни обстріляли авторинок і будинки у Херсоні: є загиблі, багато поранених

Загалом по області окупанти вдарили майже 80 разів.

Російські окупанти за минулу добу 2 січня, обстріляли територію Херсонщини 79 разів. Окупанти вбили двох людей і поранили ще дев'ятьох.

Про це зранку 3 січня повідомив Ярослав Янушевич, голова Херcонської ОВА.

Війська РФ традиційно гатили по мирних населених пунктах області. Обстрілювали їх окупанти з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Херсон армія РФ атакувала 32 рази. Ворожі снаряди влучили в авторинок, комунальне підприємство, приватні та багатоквартирні будинки.

Через російські обстріли минулої доби загинули 2 людини, 9 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Обстріли Херсона

Після того, як Херсон був звільнений українськими захисниками від окупантів РФ, путінські війська гатять по області та обласному центру.

У новорічну ніч внаслідок чергового обстрілу РФ постраждали 13-річний Ярослав і його 12-річна сестра. Хлопчик потрапив під ворожий обстріл двічі поспіль.

Окупанти обстріляли обласну дитячу клінічну лікарню, випустивши приблизно сім снарядів по закладу у перші хвилини січня. Це єдиний медичний заклад у Херсоні, де діти можуть отримати й отримують цілодобову допомогу лікарів.

Зранку 2 січня росіяни атакували центр Берислава – обстріляли міський ринок.

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