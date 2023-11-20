Росіяни обстріляли автостоянку у Херсоні: загинули двоє водіїв (фото)

Окупанти вгатили від самого ранку.
Сьогодні, 20 листопада, російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
Від ворожого удару загинули двоє водіїв, ще одна людина дістала поранена. Пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок.
Що відомо про обстріли Херсонщини за добу
Російські війська упродовж 19 листопада з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, гранатометів, дронів та авіації випустили по території Херсонської області 323 снаряди, по Херсону — 30.
Загалом за добу військові РФ 51 раз обстріляли Херсонщину. Били по житлових кварталах населених пунктів області. Шестеро людей, зокрема дитина, поранені.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Канонада не стихала! Ворог обстріляв Херсон і області! Травмовані помирають в лікарнях
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