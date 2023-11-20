Росіяни обстріляли автостоянку у Херсоні: загинули двоє водіїв (фото)

Окупанти вгатили від самого ранку.

Сьогодні, 20 листопада, російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Від ворожого удару загинули двоє водіїв, ще одна людина дістала поранена. Пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок.

Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Що відомо про обстріли Херсонщини за добу

Російські війська упродовж 19 листопада з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, гранатометів, дронів та авіації випустили по території Херсонської області 323 снаряди, по Херсону — 30.

Загалом за добу військові РФ 51 раз обстріляли Херсонщину. Били по житлових кварталах населених пунктів області. Шестеро людей, зокрема дитина, поранені.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Канонада не стихала! Ворог обстріляв Херсон і області! Травмовані помирають в лікарнях

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