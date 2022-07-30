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Росіяни обстріляли автовокзал у Слов'янську (фото)

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Фото: Слов'янська ВЦА. / ©
Фото: Слов'янська ВЦА. / ©
Фото: Слов'янська ВЦА. / ©
Фото: Слов'янська ВЦА. / ©
Фото: Слов'янська ВЦА. / ©

Слов’янськ у Донецькій області знову опинився під вогнем російських окупантів.

Армія держави-терористки обстріляла місто у ніч проти суботи, 30 липня. Внаслідок ворожої атаки постарждалих та загиблих немає.

Про це зранку 30 липня повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. 

Внаслідок обстрілів російських військ постраждали автовокзал та сусідні будівлі. Зокрема, на автостанції вибите скло та двері. 

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 30 липня завдали удару по Нікопольському районі на Дніпропетровщині.Російські війська кілька разів накрили район вогнем з "Градів". Окупанти держави-терористки випустили по Нікополі та Червоногригорівській громаді до 80 снарядів.

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