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Росіяни обстріляли Барвінкове на Харківщині: влучили у будинок, загинули двоє братів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни обстріляли Барвінкове на Харківщині: влучили у будинок, загинули двоє братів

Фото: Associated Press

Їхній батько отримав поранення.

У п'ятницю, 3 лютого, близько 4:30 ранку армія Російської Федерації обстріляла містечко Барвінкове, що на Харківщині. Внаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули двоє братів, чоловікам було 49 та 42 років. Їхній батько 70 років отримав поранення. Його шпиталізували. 

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом минулої доби окупанти продовжували масовані обстріли Вовчанська, Куп'янська, Дворічної та інших населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів. Зокрема, у Вовчанську постраждала жінка.

"Вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Багато будинків пошкоджено та зруйновано. Сталися пожежі", - повідомив Синєгубов.

Також очільник області розповів, що досі триває гуманітарне розмінування Харківщини. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 29 вибухонебезпечних предметів.

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Дата публікації
Перегляди
765
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