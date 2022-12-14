Росіяни обстріляли будівлю Херсонської ОВА: є руйнування (фото)

Окупанти пошкодили два поверхи Херсонської ОВА.
Російські війська 14 грудня обстріляли будівлю Херсонської ОВА.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Росіяни атакували Херсонську ОВА з реактивних систем залпового вогню. У результаті обстрілу пошкоджені два поверхи.
"Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА – пошкоджені два поверхи", - йдеться в повідомленні.
На щастя, за попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.
"Вистоїмо! Херсон незламний", - додав Тимошенко.
Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня, росіяни також обстріляли Херсон, у результаті чого загорілося складське приміщення.
А 13 грудня росіяни обстріляли Херсонщину 42 рази. Російські окупанти вбили 1 людину, ще 1 житель області отримав поранення.
Крім того, російські загарбники в інформаційному просторі почали поширювати брехню. Її спростувала керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона також пояснила, чому Херсон продовжує потерпати від постійних обстрілів.
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