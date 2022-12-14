Росіяни обстріляли будівлю Херсонської ОВА: є руйнування (фото)

Російські війська 14 грудня обстріляли будівлю Херсонської ОВА.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Росіяни атакували Херсонську ОВА з реактивних систем залпового вогню. У результаті обстрілу пошкоджені два поверхи.

Також читайте Кім попередив про нову ймовірну хвилю атаки "Шахедів"

"Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА – пошкоджені два поверхи", - йдеться в повідомленні.

На щастя, за попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.

"Вистоїмо! Херсон незламний", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня, росіяни також обстріляли Херсон, у результаті чого загорілося складське приміщення.

А 13 грудня росіяни обстріляли Херсонщину 42 рази. Російські окупанти вбили 1 людину, ще 1 житель області отримав поранення.

Крім того, російські загарбники в інформаційному просторі почали поширювати брехню. Її спростувала керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона також пояснила, чому Херсон продовжує потерпати від постійних обстрілів.

Читайте також: