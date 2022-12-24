Росіяни обстріляли центр Херсона: 5 вбитих, багато поранених (фото)

Сьогодні, 24 грудня, російські окупанти знову накрили вогнем центр Херсона.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Росіяни здійснили черговий терор —обстріляли центр міста! Загинули люди, зруйновано будівлі.Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці", - написав він.

Наразі відомо про мінімум 5 загиблих та 20 поранених.

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

Наразі всі служби працюють на місці трагедії.

Раніше стало відомо, що за минулу добу, 23 грудня, російська армія з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків 71 раз обстріляла Херсонщину. Загинули п'ятеро людей, 17 отримали поранення.

Серед поранених - шестирічна дівчинка. Її з множинними осколковими травмами доправили до лікарні. Дитина перебуває в тяжкому стані.

За даними ОВА, за добу зафіксували 36 обстрілів Херсона. Російські окупанти гатили по житлових кварталах міста. Влучили в обʼєкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки.

Відтоді, як українські військові 11 листопада повернули Херсон під контроль України, окупанти майже щоденно продовжують масовані обстріли міста та області.

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