Росіяни обстріляли центр міста на Сумщині: є поранені та загиблі

Російська терористична армія у понеділок, 17 липня, обстріляла місто Білопілля Сумської області. Окупанти вдарили по адміністративній будівлі, через що є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Російські терористи об 12:35-12:39 17 липня артилерією обстріляли центр Білопілля. Терористи поцілили по адміністративній будівлі, де є загиблі та поранені. Їхня кількість наразі уточнюється.

"Ворог, на жаль, б’є по мирних жителях! Цинічно знищує все на своєму шляху. Наше співчуття загиблим. Пораненим надається оперативно медична допомога", - повідомили у Сумській ОВА.

Нагадаємо, 15 липня із Сум до Києва вирушив перший евакуаційний потяг. Він курсуватиме щодня. На вокзалі "Укрпошта" виплачує кожному громадянину після прибуття 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб.

Читайте також: