Росіяни обстріляли центральний район Херсона - повідомлено про наслідки (фото)

Начальник Херсонської міської військової адміністрації повідомив про наслідки обстрілів міста.
Вдень 29 жовтня російська армія обстріляла центральний район Херсона. Унаслідок ворожого удару поранено 43-річну жінку.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Стан потрепілої медики оцінюють як середній. Наразі постраждалу ушпиталено.
Мрочко також додав, що ворог з тимчасово окупованого лівого берега обстрілює Херсон регулярно. Під удари в основному потрапляють житлові квартали міста.
Начальник Херсонської міської військової адміністрації додав фото наслідків недавніх влучань ворожих військ в оселі мирних херсонців.
Нагадаємо також, що у Херсоні під ранок 29 жовтня 2023 року пролунали потужні вибухи.
А 27 жовтня, російські війська поранили 7 жителів міста. Херсонці розповіли про наслідки ворожої атаки.
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