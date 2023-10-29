Росіяни обстріляли центральний район Херсона - повідомлено про наслідки (фото)

Вдень 29 жовтня російська армія обстріляла центральний район Херсона. Унаслідок ворожого удару поранено 43-річну жінку.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Стан потрепілої медики оцінюють як середній. Наразі постраждалу ушпиталено.

Обстріл Херсона Фото: Начальник Херсонської міської військової адміністрації

Мрочко також додав, що ворог з тимчасово окупованого лівого берега обстрілює Херсон регулярно. Під удари в основному потрапляють житлові квартали міста.

Обстріл Херсона Фото: Начальник Херсонської міської військової адміністрації

Начальник Херсонської міської військової адміністрації додав фото наслідків недавніх влучань ворожих військ в оселі мирних херсонців.

Нагадаємо також, що у Херсоні під ранок 29 жовтня 2023 року пролунали потужні вибухи.

А 27 жовтня, російські війська поранили 7 жителів міста. Херсонці розповіли про наслідки ворожої атаки.

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