Росіяни обстріляли центральний ринок в Авдіївці: щонайменше семеро загиблих

Вранці 12 жовтня росіяни завдали удару по центральному ринку Авдіївки на Донеччині. На момент ворожої атаки там перебувало багато людей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ранкового обстрілу відомо про щонайменше сімох загиблих і вісьмох поранених.

"У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки - тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони "воюють" із беззбройними цивільними", - зауважує Кириленко.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Голова області просить жителів евакуюватися до більш безпечних регіонів країни.

До слова, окупанти двічі обстріляли місто з "Градів". Також зафіксовані танкові обстріли та повітряні вибухи.

Зокрема, протягом минулої доби окупанти завдали авіаударів по Бахмуту, ракетного удару - по Васюківці, у Торецькій громаді артобстріл Північного.

Звільнення Донецької області

У Лиманській і Святогірській громадах на Донеччині деокуповано 40 населених пунктів. У звільнені міста і села поступово повертається життя.

ЗСУ 12 вересня звільнили Святогірськ. Лиман українські військові звільнили 1 жовтня. 7 жовтня у Лимані та Святогірську почалася ексгумація та перепоховання тіл загиблих і померлих у період російської окупації.

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