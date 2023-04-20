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Росіяни обстріляли Чернігівщину: загинула 25-річна дівчина, двоє чоловіків поранені (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росіяни обстріляли Чернігівщину: загинула 25-річна дівчина, двоє чоловіків поранені (фото)

Обстріл Чернігівщини 20 квітня. На місці трагедії загинула 25-річна дівчина.

Росіяни вдарили по житлових будинках.

У четвер, 20 квітня, росіяни обстріляли села Галаганівка та Леонівка Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Через терористичні обстріли загинула 25-річна дівчина, двоє чоловіків отримали поранення. 

Про це повідомили в Офісу генерального прокурора. 

Росіяни зі ствольної артилерії вдарили по двох селах на Чернігівщині. У селі Галаганівка росіяни поцілили у житловий будинок, в якому мешкала 25-річна дівчина. Вона отримала тяжкі травми та померла дорогою до лікарні. Також травми отримали двоє чоловіків, їх госпіталізували. 

Російські окупанти 20 квітня зі ствольної артилерії обстріляли Чернігівщину. / ©
Російські окупанти 20 квітня зі ствольної артилерії обстріляли Чернігівщину.

У селі Леонівка внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки та сільськогосподарську техніку. Тут немає постраждалих. 

Прокуратура відкрила провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Росіяни 20 квітня обстріляли Чернігівську область, є загиблі / © Офіс Генерального прокурора
Росіяни 20 квітня обстріляли Чернігівську область, є загиблі / Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, російські окупаційні війська випустили дві керовані авіабомби на прикордонні населені пункти Чернігівської області.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
452
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