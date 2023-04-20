Росіяни обстріляли Чернігівщину: загинула 25-річна дівчина, двоє чоловіків поранені (фото)

Росіяни вдарили по житлових будинках.
У четвер, 20 квітня, росіяни обстріляли села Галаганівка та Леонівка Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Через терористичні обстріли загинула 25-річна дівчина, двоє чоловіків отримали поранення.
Про це повідомили в Офісу генерального прокурора.
Росіяни зі ствольної артилерії вдарили по двох селах на Чернігівщині. У селі Галаганівка росіяни поцілили у житловий будинок, в якому мешкала 25-річна дівчина. Вона отримала тяжкі травми та померла дорогою до лікарні. Також травми отримали двоє чоловіків, їх госпіталізували.
У селі Леонівка внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки та сільськогосподарську техніку. Тут немає постраждалих.
Прокуратура відкрила провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, російські окупаційні війська випустили дві керовані авіабомби на прикордонні населені пункти Чернігівської області.
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