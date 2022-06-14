Росіяни обстріляли Чортків: ракета влучила у будинок, де ночувала Маша Єфросиніна

Ввечері 11 червня російські окупанти ракетами обстрліяли Чортків у Тернопільській області.
Українську ведучу та блогерку Машу Єфросиніну ця новина просто вибила з себе, адже на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона залишалася там на ночівлю.
Незнайомі люди надали прихисток Маші, її дітям та друзям. А нині будинок, який здавався їм раніше безпечним, зруйнований.
"Зруйнована та будівля, де дали нам прихисток. Нас годували малознайомі нам люди. І тоді той Чортков здавався безпечним місцем. Це була перша наша ночівля, коли ми їхали шоковані з дітьми в нікуди з однією валізою. Нас було 13 людей, нас годували, поїли чаєм, і воно тепер зруйновано", - емоційно розповіла Маша "Сніданку з 1+1".
Як зазначила ведуча, вона просто ненавидить окупантів за те, що вони приносять лише біль, страждання та руйнування.
"Я вже задихаюся від ненависті та болю за те, що ніяк не скінчиться цей терор", - додала Єфросиніна.
Нагадаємо, 11 червня у Чорткові на Тернопільщині пролунали вибухи. Згодом стало відомо про приліт ракет. Речник голови ОВА Сергій Братчук повідомив, що запуск чотирьох російських ракет "Калібр" по території України здійснили з фрегата Чорноморського флоту.
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