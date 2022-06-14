Росіяни обстріляли Чортків: ракета влучила у будинок, де ночувала Маша Єфросиніна

Ввечері 11 червня російські окупанти ракетами обстрліяли Чортків у Тернопільській області.

Українську ведучу та блогерку Машу Єфросиніну ця новина просто вибила з себе, адже на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона залишалася там на ночівлю.

Незнайомі люди надали прихисток Маші, її дітям та друзям. А нині будинок, який здавався їм раніше безпечним, зруйнований.

"Зруйнована та будівля, де дали нам прихисток. Нас годували малознайомі нам люди. І тоді той Чортков здавався безпечним місцем. Це була перша наша ночівля, коли ми їхали шоковані з дітьми в нікуди з однією валізою. Нас було 13 людей, нас годували, поїли чаєм, і воно тепер зруйновано", - емоційно розповіла Маша "Сніданку з 1+1".

Як зазначила ведуча, вона просто ненавидить окупантів за те, що вони приносять лише біль, страждання та руйнування.

Маша Єфросиніна про приліт по Чорткову / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я вже задихаюся від ненависті та болю за те, що ніяк не скінчиться цей терор", - додала Єфросиніна.

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Нагадаємо, 11 червня у Чорткові на Тернопільщині пролунали вибухи. Згодом стало відомо про приліт ракет. Речник голови ОВА Сергій Братчук повідомив, що запуск чотирьох російських ракет "Калібр" по території України здійснили з фрегата Чорноморського флоту.

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