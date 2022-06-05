Росіяни обстріляли Чугуїв на Харківщині: один цивільний загинув, ще один поранений

Росіяни обстріляли Чугуїв на Харківщині: один цивільний загинув, ще один поранений

Внаслідок обстрілу є руйнування в одному з мікрорайонів і жертви серед мирного населення.

У неділю, 5 червня, російські окупанти знову обстріляли місто Чугуїв Харківської області. Унаслідок атаки загинув цивільний і ще один отримав поранення.

Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

"Наше місто в черговий раз зазнало обстрілу з боку російських агресорів. Маємо руйнування в одному з мікрорайонів, але найболючіше, що є вбитий та поранений серед мешканців. Ця трагічна подія вкотре вимушує мене нагадати вам, мої дорогі земляки, про необхідність неухильно дотримуватися правил безпеки", — зазначила вона.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що у Чугуєві поранення отримав чоловік 52 років. Про загиблого стало відомо пізніше. В інших селах Харківщини внаслідо російських обстрілів сьогодні були поранені ще 5 осіб.

Увечері, 5 червня, російські окупанти знову стали обстрілювати житлові райони Харкова.

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