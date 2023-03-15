Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: двоє жінок загинуло, багато поранених (фото)

Окупанти обстріляли житлові будинки.
Російські терористи у середу, 15 березня, обстріляли місто Марганець Дніпропетровської області. На місці трагедії загинуло дві жінки.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Рашисти вдарили по Марганцю. Вбили двох жінок – 62 та 57 років. Попередньо, ще чотирьох жінок та одного чоловіка – поранили. Пошкоджені 7 багатоповерхових та 4 приватні будинки, господарська споруда. Нині інформація уточнюється", - написав Лисак.
Нагадаємо, російські окупаційні війська в ніч проти 22 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії. Найбільше від окупантів дісталося місту Марганець - там росіяни розбили ліцей, насосну, адмінбудівлю і підприємство.
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