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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: двоє жінок загинуло, багато поранених (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1566
Час на прочитання
1 хв
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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: двоє жінок загинуло, багато поранених (фото)

Фото: Сергій Лисак

Окупанти обстріляли житлові будинки.

Російські терористи у середу, 15 березня, обстріляли місто Марганець Дніпропетровської області. На місці трагедії загинуло дві жінки. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Рашисти вдарили по Марганцю. Вбили двох жінок – 62 та 57 років. Попередньо, ще чотирьох жінок та одного чоловіка – поранили. Пошкоджені 7 багатоповерхових та 4 приватні будинки, господарська споруда. Нині інформація уточнюється", - написав Лисак. 

Фото: Сергій Лисак / ©
Фото: Сергій Лисак
Фото: Сергій Лисак / ©
Фото: Сергій Лисак
Фото: Сергій Лисак / ©
Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, російські окупаційні війська в ніч проти 22 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії. Найбільше від окупантів дісталося місту Марганець - там росіяни розбили ліцей, насосну, адмінбудівлю і підприємство.

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Дата публікації
Перегляди
1566
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