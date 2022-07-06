Росіяни обстріляли Дніпропетровщину касетними снарядами: є поранені

За попередніми даними, є троє поранених цивільних, один з поранених – у важкому стані.

У середу, 6 липня, російські окупанти вкотре обстріляли територію Дніпропетровської області.

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Надвечір ворог обстріляв з РСЗВ Покровську громаду Синельниківського району. Окупанти гатили касетними боєприпасами по цивільному об‘єкту, де розташована будівельна і сільськогосподарська техніка. Сталося займання на місцевому сільгосппідприємстві. Рятувальники гасять пожежу.

За попередніми даними, є троє поранених цивільних, один з поранених – у важкому стані.

"Інформація щодо кількості постраждалих ще уточнюється. Зараз людям надають медичну допомогу", – зазначив Лукашук.

Також від самого ранку російські війська обстрілювали Криворізький район. Окупанти гатили по Зеленодольській, Апостолівській, Нивотрудівській, Широківській громадах.

По Широкому били з "Ураганів". У Широківській громаді обстрілом понівечило сонячну електростанцію.

У селі Шестірня зруйновано будинок. Там сталася пожежа, її вже загасили. Село частково залишилося без світла та газу. Обійшлося без жертв.

У Апостолівській та Нивотрудівській громадах горіли поля з пшеницею. У Зеленодольській – лісосмуга.

Раніше повідомялося, що Росія завдала удару по Павлограду.

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