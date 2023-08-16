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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: окупанти вбили 18-річного хлопця і поранили 4 людей

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Марія БойкоМарія Бойко
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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: окупанти вбили 18-річного хлопця і поранили 4 людей

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину / Фото: Associated Press

Окупанти також поранили 2-річну дівчинку.

Російська терористична армія у середу, 16 серпня, обстріляли Дніпропетровську область. Окупанти вбили 18-річного хлопця і поранили чотирьох людей, серед яких 2-річна дівчинка. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

За даними посадовця, окупанти завдали удару по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Там окупанти тяжко поранили 18-річного хлопця. Потерпілого намагались врятувати медики, проте він помер. 

"Ще четверо людей постраждали. Серед них дитина. Дівчинці лише 2 роки! Зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно. Атака на район сталася пообіді. Нині там досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 м кв", - повідомив Лисак. 

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 15 серпня завдала ракетного удару по Дніпру, є потерпілі. Внаслідок атаки було пошкоджено важливий спортивний об'єкт. 

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Дата публікації
Перегляди
281
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