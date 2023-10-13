Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: вибух у Криворізькому районі, які наслідки

Вілкул також попередив про два вибухи, які відбудуться вранці та вдень.

Російські війська обстріляли дві громади Дніпропетровщини в ніч проти 13 жовтня. Водночас у Криворізькому районі прогримів вибух.

Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду. Ворог випустив по них понад 15 снарядів.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області

"Побили приватний будинок і господарську споруду. Обстеження територій триває. На щастя, людей не зачепило", – зазначив Лисак.

Він, а також Вілкул повідомили про ранковий вибух у Криворізькому районі.

"Тривожний ранок. Вибух у Криворізькому районі. Інформація уточнюється. Без втрат. Інших обстрілів у Криворізькому районі не було", – йдеться в заяві очільника Ради оборони Кривого Рогу.

Він додав, що в місті вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно.

Вілкул попередив про вибух у Кривому Розі

Вілкул також попередив, що 13 жовтня об 11:00 у виробничих цілях відбудеться плановий вибух у кар’єрі ПрАТ "ІНГЗК" (Інгулецький район). Ще один плановаий вибух запланований на 14:00 у кар’єрі "Південний" (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

"Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає", – зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу.

Нагадаємо, 11 жовтня російські загарбники обстріляли Нікополь та поцілили, зокрема, по гімназії. Внаслідок ударів загинули четверо людей.

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