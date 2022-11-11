Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з "Градів" і артилерії: випустили понад пів сотні снарядів

Протягом ночі проти 11 листопада російські війська знову обстрілювали Дніпропетровщину. Під удар ворога потрапили три громади: Марганецька, Нікопольська та Мирівська.

Про це очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Росіяни отакували Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії. Зазначається, що по мирних населених пунктах окупанти випустили понад 50 снарядів.

За словами голови ОВА, минулося без постраждалих. Внаслідок воржих атак пошкоджені коледж та житло.

"У решті районів ніч з сиренами та без ворожих ударів. На цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області після того, як була оголошена повітряна тривога. За попередньою інформацією, жертв немає.

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