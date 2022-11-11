Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з "Градів" і артилерії: випустили понад пів сотні снарядів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
319
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з "Градів" і артилерії: випустили понад пів сотні снарядів

Фото: Associated Press

Минулося без постраждалих.

Протягом ночі проти 11 листопада російські війська знову обстрілювали Дніпропетровщину. Під удар ворога потрапили три громади: Марганецька, Нікопольська та Мирівська. 

Про це очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Росіяни отакували Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії. Зазначається, що по мирних населених пунктах окупанти випустили понад 50 снарядів.

За словами голови ОВА, минулося без постраждалих. Внаслідок воржих атак пошкоджені коледж та житло. 

"У решті районів ніч з сиренами та без ворожих ударів. На цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області після того, як була оголошена повітряна тривога. За попередньою інформацією, жертв немає.

Читайте також:

Обстріли регіонів на 10 листопада: рашисти поцілили в газогін та лінії електропередачі

Обстріли регіонів на 10 листопада: рашисти поцілили в газогін та лінії електропередачі

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
319
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація