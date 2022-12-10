Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії: постраждало четверо людей

Армія Російської Федерації у ніч проти суботи, 10 грудня, з важкої артилерії обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. Окупанти атакували Нікопольську та Марганецьку громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"П’ять атак і четверо постраждалих. Ніч на Нікопольщині знову минула під обстріли важкої артилерії ворога", - наголосив керівник області.

Найбільше дісталося Нікополю. Внаслідок атаки ворога поранення отримали четверо літніх людей. Зокрема, з квартири, яку охополо полум'я, рятувальники дістало подружжя. Також 72-річний чоловік та 86-річна жінка госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами.

У місті окупанти понівечили 11 багатоповерхових та приватних будинків. Російські снаряди пошкодили дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У Марганецькій громаді люди вціліли, наголосив голова ОВА.

"В інших районах ніч була тихою - без тривог і надзвичайних ситуацій. На цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

Нагадаємо, росіяни атакували Харківщину, внаслідок чого двох людей поранено, ще одна загинула. Ракети знищили два приватні будинки в селі неподалік обласного центру. З осколковими пораненнями шпиталізували двох жінок та 40-річного чоловіка – він помер уже в лікарні від значної крововтрати.

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