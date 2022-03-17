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Російські окупанти обстріляли Покровськ ракетами-обманками: уламки впали на магазин, є постраждалі (відео)

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Російські окупанти обстріляли Покровськ ракетами-обманками: уламки впали на магазин, є постраждалі (відео)

gettyimages.com

Поліцейські задокументували це як воєнний злочин.

Російські війська в ніч проти 17 березня за допомогою ракет-обманок "Іскандер-М" обстріляли місто Покровськ Донецької області. Є постраждалі.

Про це інформує поліція Донецької області.

Як зазначається, окупаційні війська РФ застосували балістичні ракети малої дальності "Іскандер-М", які оснащені обманками, здатними обминати радари протиповітряної оборони. Уламки ракет пошкодили місцевий магазин.

Точні дані щодо потерпілих встановлюються. Рятувальники перевіряють територію на наявність небезпечних предметів. Поліція Донеччини закликає не підходити близько та не торкатися вибухонебезпечних предметів. 

Попередня правова кваліфікація – ч.2 ст.438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни). 

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