Росіяни обстріляли енергооб'єкти на Сумщині: десятки тисяч людей залишилися без світла

Сьогодні, 20 жовтня, російські війська атакували об’єкти енергетичної інфраструктури в Сумській області.

Про це повідомили в ОВА.

Унаслідок атаки тимчасово знеструмлено понад 100 населених пунктів. Зокрема, без світла залишилися 37 тисяч людей у Роменському районі.

Крім цього, ще понад 14 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії РФ на прикордонних територіях у Сумській області — це 130 населених пунктів.

Наразі енергетики намагаються ліквідувати наслідки ворожих атак.

Варто зазначити, від початку повномасштабного вторгнення армія РФ пошкодила 1468 енергетичних об’єктів на Сумщині.

За даними ОВА, сьогодні вночі у небі над Сумщиною зенітники знищили 11 російських "Шахедів".

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