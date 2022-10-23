Росіяни обстріляли громади Сумської області із мінометів та артилерії – є поранені

Під ворожим вогнем опинилися шість громад Сумської області.

За минулу добу російські загарбники обстріляли шість громад Сумської області із застосуванням мінометів, реактивної та ствольної артилерії.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Так, внаслідок обстрілів в одному із населених пунктів пошкоджено школу, дитячий садок, сільраду, водонапірну вежу, пам’ятник, розбиті вулиці та городи, пошкоджено два житлових будинки, лінія електропередач.

Серед постраждалих – 68-річна жінка, яка отримала осколкові поранення та перебуває у лікарні.

Окупанти атакували Сумщину зі сторони російських населених пунктів: Грудська, Некислиця, Тьоткіно, Анатоліївка, Ніколаєво-Дар'їно та Свердліково.

Нагадаємо, в Україні розпочалася 242 доба героїчного протистояння російському широкомасштабному вторгненню. Росіяни продовжують обстрілювати мирні міста України, вбиваючи цивільних людей та руйнуючи інфраструктуру.

Протягом минулої доби окупанти атакували десять областей України.

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що енергетики протягом дня будуть вимикати світло у населених пунктах області без попереджень заздалегідь.

Читайте також: