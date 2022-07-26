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Росіяни обстріляли громаду на Сумщині: зафіксовано шість "прильотів" з міномета

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Росіяни обстріляли громаду на Сумщині: зафіксовано шість "прильотів" з міномета

Фото: Associated Press

Російська армія продовжує завдавати ударів по території Сумської області. 

Ніч проти 26 липня у регіоні минула спокійно. Втім, зранку окупаційні війська задали ударів по Шосткинському районі. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

Росіяни завдали ударів майже о 06:00 по території Середино-Будської громади. Зафіксовано шість "прильотів" з міномета. За словами Живицького, жертв і руйнувань немає.

Як повідомлялося, російські війська 26 липня вдарили по півдню України. Під ударом окупантів опинився Миколаїв. По місту було випущено 9 ракет. У Миколаєві окупанти поцілили у об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство (попередньо, без жертв).

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