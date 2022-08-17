Росіяни обстріляли гуртожиток у Харкові, кількість загиблих та поранених зросла: подробиці та відео

Загарбники влучили у гуртожиток в районі Салтівка. Кількість загиблих зросла до 6 людей, постраждало ще 16 осіб.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та президент Володимир Зеленський.

"Коли чуєш про харківську Салтівку – це знову біль. Біль за всю Україну. Біль за Харків. Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо. Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося", - написав президент.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вбили 6 цивільних та поранили 16 мешканців Харкова. Гасіння займання триває.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що наразі триває розбір завалів.

"Такому удару по Салтівці, по житловому будинку немає ніякого виправдання. Це не військова ціль. Це акт залякування, геноциду, справжній фашизм. Не забудемо і не пробачимо. Ніколи", - наголосив мер Харкова.

Нагадаємо, у Харкові вночі 17 серпня пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа.

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