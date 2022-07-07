Росіяни обстріляли Харків: стала відома кількість жертв та масштаби руйнувань (фото)

В Харкові обласна прокуратура розслідує обставини ракетного обстрілу, який завдали російські окупанти.
Внаслідок обстрілу з боку росіян є загиблі та постраждалі.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Як стало відомо, окупанти вечором 7 липня обстріляли Немишлянський район з реактивних систем залпового вогню. Наразі відомо про загибель трьох мирних мешканців та поранення п’ятьох цивільних.
“За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством”, - розповіли в прокуратурі області.
Нагадаємо, що на тимчасово окупованій Луганщині окупанти проводять мобілізацію.
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