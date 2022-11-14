Росіяни обстріляли Харків та деокуповані райони області, є поранені: деталі від ОВА

Синєгубов також розповів про підриви людей на мінах в області.

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харків та інші населені пункти регіону, розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ, у результаті чого є поранені цивільні.

Про це зранку 14 листопада розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, війська РФ пізно увечері 13 листопада трьома ракетами, попередньо ЗРК С-300, вдарили по Харкову. У результаті атаки окупантів пошкоджено промисловий об'єкт в одному з районів міста. Попередньо, без постраждалих.

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Протягом доби 13 листопада російські терористи також обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Пошкоджені житловий будинок, інфраструктурний об'єкт та освітній заклад. Сталися пожежі.

Крім того, у Куп'янську з пораненням госпіталізовані чоловік 48 років та жінка 26 років.

Синєгубов також розповів, що вчора у Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався 45-річний чоловік. Його з пораненнями госпіталізували.

Крім того, подібний інцидент стався в с. Волохів Яр Чугуївського району, де через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік отримав поранення.

Керівник області наголосив, що мінна небезпека залишається дуже високою і закликав усіх до максимальної обережності та уважності.

На території області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська влучили ракетою в одне з сіл Запорізького району, у результаті чого пошкоджено лінію електромереж.

Також окупанти всю ніч 14 листопада гатили по Нікопольському району, пошкоджено лінію електропередач, як наслідок – знеструмлено насосну станцію. 9 населених пунктів громади лишились без води.

Нагадаємо, голова ОВА Олег Синєгубов 11 листопада повідомляв, що біля села Погонівка Ізюмського району на міні підірвався трактор, який працював у полі. Тракторист отримав поранення.

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