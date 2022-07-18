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Росіяни обстріляли Харків та "накрили" авіацією три села – Генштаб про ситуацію на Харківщині

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Росіяни обстріляли Харків та "накрили" авіацією три села – Генштаб про ситуацію на Харківщині

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують бойові дії, аби не допустити українські підрозділи в бік державного кордону.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 18 липня.

Ворог здійснив обстріли позицій українських військ із ствольної та реактивної артилерії в районах Харкова та населених пунктів Уди, Прудянка, Слатине, Борщова, Руські Тишки, Печеніги, Чугуїв та Леб’яже.

Також загарбники завдали авіаційних ударів неподалік Прудянки, Рубіжного та Верхнього Салтова.

Раніше голова ОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки обстрілів окупантів на Харківщині за добу.

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