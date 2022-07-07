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Росіяни обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню: є постраждалі

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Росіяни обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню: є постраждалі

Росіяни у четвер, 7 липня, обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню.

Через обстріли окупантів у Харкові постраждало троє людей. На місці події працюють медики та інші служби. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Окупанти після обіду 7 липня обстріляли один із районів Харкова. По місту, за попередніми даними, стріляли із реактивних систем залпового вогню. 

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину від російських обстрілів постраждали 3 особи. Інформація оновлюється. На місцях влучань працюють усі профільні служби: рятувальники, медики та правоохоронці", - повідомив Синєгубов. 

Нагадаємо, у ніч проти 7 липня армія держави-терористки знову завдала ракетних ударів по Харкову. Близько 01:00 одразу дві ракети вдарили поруч зі школою-інтернатом для дітей з вадами зору в Немишлянському районі. За попередньою інформацією, внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає.

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