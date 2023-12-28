Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни обстріляли Херсонщину з усіх видів зброї: влада повідомила трагічні новини

Росіяни обстріляли Херсонщину з усіх видів зброї: влада повідомила трагічні новини

Наслідки обстрілу Херсона / Фото: Херсонська міська рада

Одна людина загинула через ворожу атаку.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину з тимчасово окупованого лівого берега регіону.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, за минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 404 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА.

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області, медичну установу у Бериславі. Через російську агресію одна людина загинула, шестеро - дістали поранення", - написав він.

Нагадаємо, 26 грудня окупанти масовано обстрілювали Херсон з різного озброєння. Ввечері армія РФ завдала удару по залізничному вокзалу Херсона та евакуаційному потягу, де на момент атаки перебувало близько 140 цивільних осіб. Загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини.

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1439
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація