Росіяни обстріляли Херсонщину з усіх видів зброї: влада повідомила трагічні новини

Одна людина загинула через ворожу атаку.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину з тимчасово окупованого лівого берега регіону.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, за минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 404 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, медичну установу у Бериславі. Через російську агресію одна людина загинула, шестеро - дістали поранення", - написав він.

Нагадаємо, 26 грудня окупанти масовано обстрілювали Херсон з різного озброєння. Ввечері армія РФ завдала удару по залізничному вокзалу Херсона та евакуаційному потягу, де на момент атаки перебувало близько 140 цивільних осіб. Загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини.

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