Росіяни обстріляли художній музей у Херсоні: в облраді показали наслідки

РФ воює не тільки з лікарнями, а й музеями.

Російські окупанти вранці 30 листопада обстріляли Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Російська Федерація – країна, яка воює не тільки з лікарнями, а і музеями. Сьогодні вранці був обстріляний Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка", - зазначив він.

Соболевський додав, що внаслідок обстрілу, постраждала будівля закладу — вибито вікна, побито стіни. Він також опублікував фото наслідків.

Нагадаємо, що 29 листопада росіяни завдали удар по обласній клінічній лікарні у Херсоні.

Варто зазначити, що після звільнення ЗСУ Херсона, росіяни посилили обстріли міста. Чи не щодня Херсон та мирне населення перебувають під вогнем окупантів.

ЗСУ 11 листопада звільнили єдиний обласний центр, який від початку повномасштабної війни вдалося окупувати Росії. Російські окупанти після відступу почали з артилерії обстрілювати Херсон. Таким чином вони мстяться українцям за те, що повернули це місто.

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