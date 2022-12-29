Росіяни обстріляли кардіологічний диспансер у Херсоні, є поранені: перші деталі та фото

Окупанти зруйнували покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів.

Російські окупанти 29 грудня обстріляли в Херсоні, який після звільнення з окупації загарбники нещадно рівняють із землею, Обласний кардіологічний диспансер.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

У результаті обстрілу постраждало 2 людей – охоронець та працівник котельні. У кардіологічному диспансері зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів.

"Майже щодня під обстрілами медичні заклади. Днями це був пологовий будинок. Сьогодні внаслідок російських обстрілів міста пошкоджено Обласний кардіологічний диспансер", - пише Тимошенко.

Нагадаємо, 24 грудня армія РФ кілька годин вела обстріл Херсона. Ворожа атака була скерована на цивільні місця - ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи обстріл Херсона, написав: "Соцмережі, скоріш за все, позначать ці фото як "чутливий контент". Але це не чутливий контент – це реальне життя України та українців".

За останніми даними повідомлялося, що постраждали 68 людей, а кількість жертв сягнула - 10.

У Святвечір росіяни повторно обстріляли Херсон. Використали запальні боєприпаси. За даними джерел, спалахнули будинки, є часткове руйнування дахів. На щастя, минулося без жертв.

Як повідомлялося, російські окупанти за добу 28 грудня 49 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Крім того, російські окупанти розбомбили єдину церква в селі Киселівка Херсонської області.

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