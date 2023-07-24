Росіяни обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами: загинула дитина, багато потерпілих (фото)

Окупанти прицільно вдарили по цивільних, які відпочивали на озері.

Російська терористична армія у понеділок, 24 липня, обстріляла місто Костянтинівка Донецької області касетними боєприпасами. Загинула дитина, багато поранених.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Близько 19:00 російські терористи вдарили касетними боєприпасами по водоймі у Костянтинівці, де на той момент відпочивали люди. Через це постраждало щонайменше семеро цивільних, серед який четверо дітей - троє дівчат, віком 5,11 та 12 років та 11-річний хлопчик. Станом на 20:52 одна із важкопоранених дітей померла.

"Гатили РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами - саме тією зброєю, яка застосовується для "знищення живої сили противника". Росіяни вкотре доводять, що воюють із цивільними, і у своєму бажанні вбивати не зупиняються ні перед чим", - повідомив Павло Кириленко.

Голова Донецької ОВА закликає людей, які живуть у прифронтовій зоні, не нехтувати правилами безпеки. Він закликав батьків евакуйовуватись разом із дітьми.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ вдень 24 липня обстріляли населені пункти Куп'янського району Харківської області, внаслідок чого поранень зазнали четверо людей, серед них – дитина.

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