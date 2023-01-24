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Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині: поранено четверо людей (фото)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині: поранено четверо людей (фото)

Фото: facebook/Павло Кириленко

Серед постраждалих є діти.

Російські війська у вівторок, 24 січня, обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки четверо людей отримали поранення, серед яких діти.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Усім постраждалим надано медичну допомогу. Стан здоров'я наразі задовільний", - наголосив керівник Донеччини. 

Внаслідок обстрілу також були пошкоджені багатоповерхівки. Втім, точні наслідки ще належить встановити, додав голова ОВА.

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

"Це черговий удар по місту, яке розташоване у відносному тилу. І черговий цілеспрямований удар по цивільних", - зауважив Кириленко.

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, російські війська зранку 24 січня обстріляли Куп'янськ Харківської області. Окупанти влучили у житлові будинки цивільних людей. У результаті атаки російських загарбників сталися масштабні пожежі.

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Дата публікації
Перегляди
1332
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