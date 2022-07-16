Росіяни обстріляли Краматорськ ракетою "Торнадо-С" із осколково-фугасним зарядом (фото)

Росіяни застосували проти цивільних мешканців ракету "Торнадо-С" із осколково-фугасним зарядом. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено сім житлових будинків та два об'єкти інфраструктури.

Фото атаки окупантів показав голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Удари по містах у відносному тилу - свідомий вибір росіян, які прагнуть посіяти паніку. Краматорськ - особливо ласа мішень, адже це тимчасовий адміністративний центр області", - наголосив голова Донеччини.

Кириленко вкотре просить місцевих мешканців виїхати як з міста, так і з області. Адже, за його словами, перебуваючи у регіоні, люди наражають себе на смертельну небезпеку.

Як повідмлялося, протягом минулої доби, 15 липня, росіяни вбили сімох мешканців Донецької області. Зазначається, що двоє загиблих є у Красногорівці, один - у Слов'янську, один - в Авдіївці, один - у Закітному, один - у Гірнику та один в Острівському.

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