Росіяни обстріляли Краматорськ та Костянтинівку: поранено десятеро осіб, серед них - двоє дітей

Російські окупаційні війська вдень, 17 вересня, завдали чергових ударів по містах Донецької області - Краматорську та Костянтинівці.

Зазначається, що внаслідок обстрілу було поранено десятеро осіб - п'ять в Костянтинівці та стільки ж в Краматорську. Серед них - двоє дітей.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"5 поранених — наслідок сьогоднішнього обстрілу Костянтинівки. Серед поранених — одна дитина. Костянтинівка доволі віддалена від лінії фронту, однак росіяни регулярно завдають ударів по місту", - заявив він.

Щодо Краматорську, то Кириленко зазначив, що окупанти знову вдарили по приватному сектору — використали комплекс С-300.

За словами Кириленка, усі цивільні мають покинути область — особливо сім'ї з дітьми, літні люди та особи з інвалідністю.

Нагадаємо, майже сім місяців триває війна, яку Російська Федерація розпочала проти України. Втім, президент-диктатор РФ Володимир Путін досі не вважає помилкою повномасштабне вторгнення до країни 24 лютого. Про це під час пресконференції розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи телефонну розмову з очільником Кремля.

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