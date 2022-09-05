Росіяни обстріляли Криворіжжя "Ураганами": в поліції розповіли подробиці

Окупанти вкотре обстріляли з систем залпового вогню “Ураган” Криворіжжя. Внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Також читайте На Дніпропетровщині ворожий "Орлан" втік від окупантів до ЗСУ

Як стало відомо, окупанти гатили із реактивних систем по двох громадах Криворізького району - Апостолівській та Зеленодольській. В результаті обстрілу пошкоджено будівлі підприємств та газовід, що призвело до пожежі. Наразі вогонь ліквідовано.

“На місцях працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки ворожих обстрілів, проводять огляд місцевості та збір речових доказів”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що на Закарпатті затримали росіянина з тротилом та гранатами.

Читайте також: