Росіяни обстріляли Криворіжжя "Ураганами": в поліції розповіли подробиці

Російські окупанти вдень 5 вересня атакували з “Ураганів” райони Дніпропетровщини.
Окупанти вкотре обстріляли з систем залпового вогню “Ураган” Криворіжжя. Внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, окупанти гатили із реактивних систем по двох громадах Криворізького району - Апостолівській та Зеленодольській. В результаті обстрілу пошкоджено будівлі підприємств та газовід, що призвело до пожежі. Наразі вогонь ліквідовано.
“На місцях працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки ворожих обстрілів, проводять огляд місцевості та збір речових доказів”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.
Нагадаємо, що на Закарпатті затримали росіянина з тротилом та гранатами.
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