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Росіяни обстріляли Криворіжжя "Ураганами": в поліції розповіли подробиці

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Росіяни обстріляли Криворіжжя "Ураганами": в поліції розповіли подробиці

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Російські окупанти вдень 5 вересня атакували з “Ураганів” райони Дніпропетровщини.

Окупанти вкотре обстріляли з систем залпового вогню “Ураган” Криворіжжя. Внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, окупанти гатили із реактивних систем по двох громадах Криворізького району - Апостолівській та Зеленодольській. В результаті обстрілу  пошкоджено будівлі підприємств та газовід, що призвело до пожежі. Наразі вогонь ліквідовано.

“На місцях працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки ворожих обстрілів, проводять огляд місцевості та збір речових доказів”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що на Закарпатті затримали росіянина з тротилом та гранатами.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2339
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