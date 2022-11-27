Росіяни обстріляли Курахове з артилерії — є загиблі (фото)

Місто на Донеччині вже далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь.

Російські окупанти обстріляли з артилерії місто Курахове в Донецькій області. Двоє людей загинули, одна одержала поранення.

Про це повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

За його словами, внаслідок обстрілу чотири будинки зазнали пошкоджень.

Курахове вже далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь — росіяни послідовно і цілеспрямовано б'ють по цивільних.

"Не залишайтесь на Донеччині — ви ставите під ризик власне життя", — закликав Кириленко.

Нагадаємо, армія РФ все ще намагається вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Ситуація на Донеччині: що відомо

Британська розвідка повідомляє, що на Донеччині у районі Павлівки та Вугледара тривають інтенсивні бої. Росія зосередили на цій ділянці фронту значні сили. Втім, тут російська морська піхота зазнала великих втрат.

На Донеччині на Бахмутському напрямку тривають цілодобові бої. Під Бахмутом та Авдіївкою армія РФ зазнає серйозних втрат у щоденних спробах штурму оборони ЗСУ.

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