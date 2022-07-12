Росіяни обстріляли лікарні у Миколаєві: мер показав фото наслідків

Від обстрілів російської армії пошкоджень зазнали дві лікарні на території обласного центру. У будівлях вибиті вікна та двері, у деяких приміщеннях впала стеля.

Фото наслідків атаки окупантів показав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, персонал та пацієнти медичних закладів не постраждали. Втім, одній лікарні поранення отримав охоронець.

До слова, вибухи у місті пролукнали на світанку, близько 04:15, коли лунала повітряна тривога. Окрім медзакладів, пошкоджено ліцей, людські будинки та приміщення пошти. В Офісі президента повідомили, що російські окупанти обстріляли місто касетними боєприпасами та реактивною системою залпового вогню "Торнадо-С".

Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook

Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook

Як повідомлялося, за минулу добу обстрілів зазнали Миколаїв та населенні пункти Баштанського та Миколаївського районів. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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