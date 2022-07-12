Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни обстріляли лікарні у Миколаєві: мер показав фото наслідків

Дата публікації
Перегляди
514
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Олександр Сєнкевич у Facebook
© Олександр Сєнкевич у Facebook
© Олександр Сєнкевич у Facebook
© Олександр Сєнкевич у Facebook
© Олександр Сєнкевич у Facebook
© Олександр Сєнкевич у Facebook
© Олександр Сєнкевич у Facebook
© Олександр Сєнкевич у Facebook

У вівторок, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу окупантами держави-терористки Росії.

Від обстрілів російської армії пошкоджень зазнали дві лікарні на території обласного центру. У будівлях вибиті вікна та двері, у деяких приміщеннях впала стеля.

Фото наслідків атаки окупантів показав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, персонал та пацієнти медичних закладів не постраждали. Втім, одній лікарні поранення отримав охоронець.

До слова, вибухи у місті пролукнали на світанку, близько 04:15, коли лунала повітряна тривога. Окрім медзакладів, пошкоджено ліцей, людські будинки та приміщення пошти. В Офісі президента повідомили, що російські окупанти обстріляли місто касетними боєприпасами та реактивною системою залпового вогню "Торнадо-С". 

© Олександр Сєнкевич у Facebook
Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook
© Олександр Сєнкевич у Facebook
Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook

Як повідомлялося, за минулу добу обстрілів зазнали Миколаїв та населенні пункти Баштанського та Миколаївського районів. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Читайте також:

Депресивні райони та заборона на виїзд: куди депортували українців - урок історії

Депресивні райони та заборона на виїзд: куди депортували українців - урок історії
 
Наступна публікація