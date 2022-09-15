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Росіяни обстріляли лікарню у Торецьку та багатоповерхівку в Бахмуті, під завалами можуть бути люди

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Росіяни обстріляли лікарню у Торецьку та багатоповерхівку в Бахмуті, під завалами можуть бути люди

Фото: Павло Кириленко/Facebook

Найактивніше ворог стріляв у Бахмутському районі.

Російські окупанти близько півночі зруйнували багатоповерхівку в Бахмуті, під завалами може перебувати четверо людей. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Близько півночі росіяни зруйнували багатоповерхівку в Бахмуті. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати четверо людей. На місці працює ДСНС", - зазначив він.

Очільник ОВА також додав, що у Торецьку росіяни поцілили в лікарню — поранили 1 людину, пошкодили 3 відділення.

У Світлодарській громаді росіяни обстрілювали Одрадівку та Майорськ. Інформація про постраждалих не надходила. 

Вночі були прильоти по Сіверську, там пошкоджено приватні будинки. У Покровському районі росіяни ударили по тиловому Мирнограду та прифронтових Авдіївській та Очеретинській громадах. У Мирнограді влучили в шахту — поранили 1 людину. За попередньою інформацією, стріляли касетними боєприпасами зі "Смерчів".

В Авдіївці знову масований артобстріл центру міста. Наслідки — встановлюємо. В Очеретинській громаді з "Ураганів" обстріляли Новобахмутівку — без постраждалих.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 204-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
637
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